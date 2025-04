Matteo Cicinelli e Aurora Tognetti trionfano al Campionato Italiano Senior di pentathlon moderno, in scena al Centro di Preparazione Olimpica di Montelibretti, in provincia di Roma. Cicinelli, reduce dalla vittoria nella prima tappa di World Cup in Egitto, si afferma con 1568 punti. Alle sue spalle chiude Roberto Micheli con 1559, mentre è terzo il diciottenne Matteo Bovenzi a quota 1544. Termina invece in quarta piazza Giorgio Malan con 1537 punti, alla prima gara della stagione e al debutto nella nuova disciplina a ostacoli. “È stata una bella conferma per il lavoro che abbiamo fatto nello scorso quadriennio e che stiamo continuando a fare. Nonostante anche questa, come quella del Cairo, non fosse una gara obiettivo, le sensazioni sono state quelle giuste. Siamo sulla strada giusta per lavorare e puntare a Los Angeles 2028. Vado matto per questa nuova formula, la disciplina a ostacoli è molto più dinamica e a me il pentathlon piace di più così”, ha commentato Cicinelli.

“Questa gara è stata molto bella ed emozionante. Sono contento, dopo la vittoria all’Assoluto, di essermi confermato sul podio, ed è un’ottima iniezione di fiducia in vista della tappa di World Cup di Budapest. Con la nuova disciplina credo che il nostro sport sia molto migliorato dal punto di vista dello spettacolo. Ci stiamo adattando velocemente anche perché all’estero vanno molto forte e dobbiamo rimanere al passo. Stiamo lavorando molto sia sull’OD che sul nuovo format di scherma e tutto il movimento è sulla strada giusta secondo me”, afferma Micheli. Soddisfatto anche il giovane Bovenzi: “È stato bello riconfermare il risultato dell’Assoluto, e di buon auspicio per le prossime gare e la tappa di World Cup di Budapest. Nella gara di oggi la scherma di questa mattina mi è piaciuta, e sono soddisfatto anche del laser run, una bella conclusione”.

LA GARA FEMMINILE

Nel femminile trionfa Aurora Tognetti, autrice di 1408 punti. Seconda posizione per Maria Beatrice Mercuri, argento con 1394. A chiudere il podio è Maria Lea Lopez, che in rimonta ha collezionato 1392 punti. “Sono molto soddisfatta della gara di oggi, anche in vista della tappa di Budapest, un bel test. Un bellissimo inizio, la disciplina a ostacoli ogni giorno mi sta dando sempre più soddisfazioni. Ringrazio tutte le persone che ogni giorno mi stanno accanto durante gli allenamenti e il Centro Sportivo Carabinieri che mi sostiene sempre. In questa stagione l’obiettivo è essere sempre più competitiva nelle gare internazionali”, ha detto Aurora Tognetti a fine gara.“Questo podio è stato fortemente voluto e ho lottato per ottenerlo nonostante qualche difficoltà nell’OD. Ci tenevo a fare questo Campionato nel migliore dei modi ma era anche una gara per testare la mia condizione fisica attuale in vista della prossima tappa di World Cup e posso ritenermi abbastanza soddisfatta. Ringrazio le Fiamme Oro che mi sostengono sempre”.

Maria Lea Lopez commenta la sua rimonta: “Ho vissuto belle sensazioni che mancavano da parecchio tempo, le mie discipline forti, scherma e laser run, sono andate bene, c’è ancora qualcosa da migliorare nell’OD ma posso davvero ritenermi soddisfatta. Spero di poter, adesso, gareggiare in qualche tappa di World Cup e magari a Europei, Mondiali”.