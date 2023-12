Pentathlon moderno: Malan e Micheli tra gli atleti al via dei Campionati Italiani Assoluti

Ecco alcuni degli iscritti al Campionato Italiano Assoluto di Pentathlon Moderno 2023, in programma fino a domenica. Ci saranno i campioni in carica Giorgio Malan ed Elena Micheli, pronti a difendere il titolo conquistato negli ultimi due anni, ma anche tanti altri protagonisti di una stagione indimenticabile per il Pentathlon Moderno italiano. Da Alice Sotero a Matteo Cicinelli, passando per Alessandra Frezza.

Un appuntamento che, come tradizione, chiude la stagione di gare della Federazione Italiana Pentathlon Moderno e che quest’anno promette grande spettacolo. Le competizioni si svolgeranno presso il Centro di Preparazione Olimpica di Montelibretti (RM) e il Centro di Preparazione Olimpica Acqua Acetosa di Roma. Saranno complessivamente 46 i partecipanti, 26 uomini e 20 donne.

Ci saranno tutti gli atleti senior del gruppo della Nazionale, tra cui, come anticipato, la due volte campionessa del mondo Elena Micheli, i campioni europei Giorgio Malan e Alice Sotero, Alessandra Frezza, oro mondiale a squadre, Roberto Micheli e Matteo Cicinelli, bronzo europeo a squadre. E ancora Aurora Tognetti e Maria Beatrice Mercuri, argento mondiale in staffetta, solo per citarne alcuni. Tra i più giovani gareggeranno, tra gli altri, Matteo Bovenzi, Luca Gioia e Denis Agavriloaie.