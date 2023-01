Pentathlon moderno, 12 Azzurri impegnati in uno stage in Portogallo

La Nazionale di pentathlon moderno è attesa dallo stage che si terrà nel sud del Portogallo, nelle Algarve, fino al 28 gennaio. Gli allenamenti, che prevedono un focus speciale sulle prove atletiche, si terranno tra Monte Gordo e Vila Real de Santo Antonio, potendosi poi allenare, ovviamente, anche su tiro, scherma, nuoto ed equitazione. In totale sono dodici gli Azzurri impegnati, ovvero: Federico Alessandro (Aeronautica Militare), Matteo Cicinelli (Carabinieri), Alessandro Colasanti (Carabinieri), Stefano Frezza (Aeronautica Militare), Giorgio Malan (Fiamme Azzurre), Roberto Micheli (Fiamme Oro), Gianluca Micozzi (Esercito), Giuseppe Mattia Parisi (Carabinieri), Alessandra Frezza (Aeronautica Militare), Aurora Tognetti (Carabinieri), che avranno anche l’opportunità di allenarsi con i colleghi di Spagna, Repubblica Ceca, Brasile e Svizzera. Dal 18 gennaio, infine, si aggregheranno Francesca Tognetti (Carabinieri) e Alice Rinaudo (Fiamme Oro).

Comincia quindi la preparazione verso una stagione davvero intensa e molto importante anche in ottica qualificazione a Parigi 2024. Si comincia con la prima tappa di World Cup in programma in Egitto (Il Cairo) dal 7 al 12 marzo 2023. Seguiranno altre tre tappe, fino alla finale di Ankara (31 maggio-4 giugno), che assegnerà una carta olimpica per genere. Poi spazio agli European Games a Cracovia, dal 25 giugno al 1° luglio (otto carte olimpiche per genere, con massimo una per Nazione). I Mondiali, infine, si svolgeranno a Bath dal 9 al 28 agosto, e assegneranno tre posti per genere.