Setterosa, Silipo: “Felici di aver vissuto momenti di gioia con i bambini dei reparti pediatrici”

La squadra nazionale femminile di pallanuoto ha fatto visita ai piccoli degenti di alcuni reparti pediatrici del Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS di Roma. Le atlete del Setterosa, bronzo europeo e mondiale, hanno portato gli auguri di Natale ai piccoli ospiti, facendo trascorrere loro un momento di sollievo e felicità.

La squadra, in preparazione per i prossimi Campionati Europei, che si svolgeranno a Eindhoven dal 5 al 13 gennaio validi come qualificazione per le Olimpiadi di Parigi 2024, ha fatto visita in particolare ai bimbi ricoverati, ai loro genitori, ai medici e al personale sanitario di alcuni dei reparti pediatrici del Gemelli. “La presenza del Setterosa nei reparti pediatrici è per tutti noi e soprattutto per i nostri piccoli pazienti motivo di gioia. La squadra è un esempio di coraggio, forza e determinazione proprio come i piccoli campioni che animano le corsie del nostro ospedale“, dichiara il Professore Eugenio Mercuri, Direttore del Dipartimento Scienze della salute della donna, del bambino e di sanità pubblica della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS.

“Siamo veramente felici di aver vissuto momenti di gioia e reciproco supporto con i bambini ricoverati nei reparti pediatrici, le loro famiglie e tutto il comparto medico, paramedico e ospedaliero – sottolinea il CT azzurro Carlo Silipo -. Il sorriso dei bambini, la loro forza, la loro determinazione sono un esempio di coraggio che ci guiderà ed accompagnerà nel percorso verso le Olimpiadi e nei momenti di maggiore criticità“.