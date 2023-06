Pallanuoto, Trofeo Settecolli 2023. Campagna: “Palcoscenico importante per il nostro sport”

“La pallanuoto è un grande sport che merita questo palcoscenico, servirà per fare delle scelte su chi portare ai prossimi eventi e per misurare lo stato di forma dei ragazzi“. Così Alessandro Campagna, ct del Settebello, durante la presentazione del 59° Trofeo Settecolli, tenutasi presso la sala stampa We Sport Up allo Stadio del Nuoto. “Prendere decisioni è la parte più brutta del mio mestiere, quando devo scegliere un giocatore non dormo la notte ma lo faccio sempre nell’interesse della squadra. Noi siamo in 26, abbiamo una generazione dietro che è già pronta e questo significa un grande impegno anche da parte delle Federazione; è un investimento continuo, negli ultimi 20 anni abbiamo vinto abbastanza, quello che chiedo ai miei giocatori è di dare continuità avendo il piacere di giocare“, conclude Campagna.