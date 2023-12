Pallanuoto: Settebello a Ostia e poi Malta in vista dei Campionati europei 2024

Al termine dalla Sardinia Cup il Settebello si trasferisce a Ostia, presso il Centro Federale, Polo Acquatico Frecciarossa, e successivamente a Malta, per proseguire gli allenamenti collegiali e ultimare la preparazione in vista dei Campionati europei, in programma a Zagabria e Dubrovnik dal 4 al 16 gennaio 2024.

La squadra azzurra, guidata dal commissario tecnico Alessandro Campagna, si radunerà a Ostia il 26 dicembre e l’indomani partirà per Malta, dove sarà impegnata nel Torneo 4 Nazioni pre-Europeo, in scena dal 28 al 30 dicembre. La partenza per la Croazia, invece, è prevista il 2 gennaio 2024.

I giocatori convocati per Ostia e Malta sono: Jacopo Alesiani, Vincenzo Dolce, Tommaso Gianazza e Vincenzo Renzuto Iodice (AN Brescia), Luca Damonte e Edoardo Di Somma (Ferencvaros), Luca Marziali (Pallanuoto Trieste), Giacomo Cannella, Francesco Condemi, Marco Del Lungo, Francesco Di Fulvio, Gonzalo Echenique, Andrea Fondelli, Matteo Iocchi Gratta e Nicholas Presciutti (Pro Recco), Alessandro Velotto (CN Marsiglia), Lorenzo Bruni e Gianmarco Nicosia (RN Savona).

Nello staff, con il ct Campagna, il vicepresidente federale e dirigente accompagnatore Giuseppe Marotta, l’assistente tecnico Amedeo Pomilio, il preparatore atletico Alessandro Amato, il preparatore dei portieri Goran Volarevic, il medico Vincenzo Ciaccio, il fisioterapista Riccardo Cipolat e il video analista Paolo Baiardini.