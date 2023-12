Pallanuoto, Sardinia Cup: Italia batte Australia 15-7

Il Settebello concede il bis. Gli azzurri, dopo la vittoria nel primo match contro la Francia, proseguono alla grande il cammino nella Sardinia Cup, il torneo 4 Nazioni in programma a Cagliari fino a giovedì. L’Italia, infatti, batte 15-7 l’Australia con triplette di Condemi e Echenique. Australia in partita fino al secondo quarto con il pareggio 4-4 di capitan Edwars. Poi la doppietta a uomini pari di Fondelli apre il break lungo di 7-0 con gli azzurri dominanti per dieci minuti sia in attacco che in difesa. Giovedì alle 19.00 lo scontro decisivo per il primato della Sardinia Cup contro il Montenegro. I balcanici in precedenza avevano regolato la Francia per 17-11 parzali (5-1, 4-2, 3-5, 5-3). Cinquina di Mrsic e triplette per l’attaccante savonese Durdic e il talento bielorusso naturalizzato Averka.