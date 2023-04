Pallanuoto, Mondiali Fukuoka 2023: sorteggiati i gironi di Settebello e Setterosa

Sono stati sorteggiati i gironi dei tornei maschile e femminile dei Mondiali di pallanuoto, che si disputeranno a Fukuoka, in Giappone, dal 16 al 29 luglio 2023. Settebello e Setterosa conoscono ora le loro avversarie nella fase iniziale della competizione. Per i ragazzi del ct Campagna, nel girone B le rivali saranno Cina, Francia e Canada. Le ragazze guidate dal ct Silipo, invece, sono inserite nel girone C contro Brasile, Sudafrica e Grecia.

Veniamo agli altri gironi. Al maschile, nel girone A sono state sorteggiati Stati Uniti, Australia, Kazakhistan e Grecia, nel C, Croazia, Ungheria, Brasile e Giappone, e nel D, Sudafrica, Serbia, Montenegro e Spagna. Nel girone A femminile giocheranno Cina, Francia, Stati Uniti e Australia, nel B, Spagna, Israele, Olanda e Kazakhistan, e nel D, Canada, Nuova Zelanda, Ungheria e Giappone