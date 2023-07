Pallanuoto, Mondiali femminili Fukuoka 2023: le convocate del ct Silipo

Il commissario tecnico del Setterosa, Carlo Silipo, ha diramato la lista delle atlete convocate per i Mondiali 2023 di pallanuoto femminile in programma a Fukuoka (Giappone), al Marine Messe Fukuoka Hall B, dal 16 al 28 luglio prossimi. L’Italia è stata inserita nel gruppo C dove se la vedrà nell’ordine con Argentina, Sudafrica e Grecia: l’esordio contro le sudamericane è fissato per domenica 16 luglio alle ore 9:00 del mattino italiano. La rassegna iridata mette in palio anche due pass per le Olimpiadi di Parigi 2024, che ovviamente andranno alle due finaliste. Di seguito la lista completa delle atlete a disposizione dello staff tecnico azzurro.

Le convocate del Setterosa per i Mondiali di Fukuoka 2023

Silvia Avegno (Matarò), Lucrezia Lys Cergol (Pallanuoto Trieste), Caterina Banchelli (RN Florentia), Roberta Bianconi (Fiamme Oro / Rapallo Pallanuoto), Chiara Tabani, Giuditta Galardi, Domitilla Picozzi, Sofia Giustini e Agnese Cocchiere (SIS Roma), Claudia Roberta Marletta, Valeria Maria Grazia Palmieri, Giulia Viacava, Giuseppina Aurora Condorelli, Dafne Bettini, Veronica Gant (L’Ekipe Orizzonte).