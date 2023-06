Pallanuoto, l’Italia Under 20 perde all’esordio nei Mondiali di Bucarest: 10-8 per la Croazia

Debutto amaro per la nazionale di pallanuoto guidata da Roberto Brancaccio ai Mondiali under 20 di Bucarest. L’Italia, inserita nel gruppo A, è battuta 10-8 (3-0, 3-4, 3-3, 1-2) dalla Croazia. Gli azzurrini, sempre a rincorrere nel match, restano in scia fino all’8-7 di Faraglia a venti secondi dalla fine del penultimo quarto; poi lo strappo decisivo dei biancorossi con Burdjelez e Ljepava che timbrano il 10-7 a cinque minuti dalla conclusione. L’Italia tornerà in acqua domenica alle ore 15.30 contro la Spagna, sconfitta 10-8 da Montenegro.