Pallanuoto, il Settebello a Los Angeles per la SuperFinal World Cup: “Vogliamo miglioramenti”

Il Settebello è Los Angeles, che ospiterà la SuperFinal della World Cup di pallanuoto, la competizione che sostituisce la World League e che andrà in scena dal 30 giugno al 2 luglio. Il debutto degli azzurri è previsto venerdì contro la Romania. Poi, in caso di successo, in semifinale ci sarà la vincente di Stati Uniti-Serbia. Si gioca nell’impianto dell’Uytengsu Aquatics Center, all’interno dell’Univeristy of Southern California. “Mi aspetto da questo torneo miglioramenti sul piano del gioco, soprattutto dopo i due test contro Croazia, che hanno messo in evidenza aspetti buoni ed altri meno. La condizione atletica non è ancora al top, puntiamo ad esserlo tra quindici giorni. Giochiamo in un contesto fantastico, immagino ci sarà tanto pubblico e ciò è motivante. Punteremo a far ovviamente bene, non sarà facile. Ragioneremo partita dopo partita”, le parole del ct azzurro Sandro Campagna. Confermato quindi il gruppo che ha partecipato al common training con la Croazia in quella che è una tappa di passaggio verso i Mondiali di Fukuoka, che assegneranno i primi due pass per le Olimpiadi di Parigi. Gli azzurri cercano indicazioni e conferme.

Questi gli azzurri negli Stati Uniti: Jacopo Alesiani, Vincenzo Dolce, Vincenzo Renzuto Iodice ed Edoardo Di Somma (AN Brescia), Luca Damonte (Ferencvaros), Giacomo Cannella, Marco Del Lungo, Francesco Di Fulvio, Gonzalo Echenique, Andrea Fondelli, Matteo Iocchi Gratta, Nicholas Presciutti e Alessandro Velotto (Pro Recco), Lorenzo Bruni e Gianmarco Nicosia (RN Savona), Luca Marziali (Spandau). Nello staff il commissario tecnico Alessandro Campagna, l’assistente Amedeo Pomilio, il preparatore dei portieri Goran Volarevic, il medico Luca Damato, il fisioterapista Riccardo Cipolat e il videoanalista Paolo Boiardini.