Pallanuoto, finale Scudetto A1 maschile: la Pro Recco conquista gara 1, Brescia ko 7-3

Gara 1 della finale Scudetto della A1 maschile di pallanuoto è stata vinta dalla Pro Recco, capace di superare con il punteggio di 7-3 (parziali: 2-1, 0-1, 2-1, 3-0) Brescia. Match particolarmente equilibrato e caratterizzato da tanti contatti, in cui si è segnato prevalentemente su rigore e in superiorità numerica. A fare la differenza è stato quindi il quarto tempo, in cui i campioni d’Italia sono saliti in cattedra ed hanno stacco gli avversari. Decisivo Di Fulvio, miglior marcatore con due gol. Appuntamento a sabato 20 maggio alle ore 18:45 per gara 2.