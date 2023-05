Inter-Milan, Lautaro Martinez segna il gol che vale la finale: Maignan bucato sul suo palo (VIDEO)

di Giorgio Billone 32

Il video del gol di Lautaro Martinez che vale la finale di Champions League per i nerazzurri. In Inter-Milan arriva l’1-0 della squadra di Inzaghi, frutto di un contropiede che poi porta al gol l’argentino che sfrutta però anche un mezzo errore di Maignan bucato sul suo palo. In alto ecco il video del gol di Lautaro che sblocca la sfida del Meazza.