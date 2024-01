Pallanuoto, Europei femminili 2024: l’Italia schianta la Francia per 12-6

Terminata la sfida tra l’Italia e la Francia, valida per il girone B degli Europei femminili 2024 di pallanuoto. A vincere è stato il Setterosa, che ha convinto eclissando le avversarie con il punteggio di 12-6.

Nel primo quarto parte forte la squadra azzurra, che rifila un sonoro 4-0 alle avversarie con doppietta di Bianconi. Nel secondo quarto rialza la testa la compagine francese, con l’Italia che nel finale reagisce agli attacchi delle avversarie, 6-3.

Nel terzo quarto le ragazze italiane lasciano poco spazio alle controffensive. Una scatenata Bettini trascina il Setterosa sul 10-4 al termine della terza frazione. Nell’ultimo quarto l’Italia sigilla la vittoria per poi gestire le forze nel finale. Il match si chiude sul punteggio di 12-6.

Setterosa che vince dominando anche contro la Francia, ecco alcuni dati della partita: 3 reti per Bianconi; 2 Giustini, Avegno, Galardi. Una rete per Bettini, Marletta e Viacava. Bianconi fallisce anche un rigore. Girone immacolato per le azzurre, che stanziano al comando della classifica con due vittorie e zero sconfitte finora.

Le parole dei protagonisti

Le parole del commissario tecnico Carlo Silipo al termine della sfida: “Sono contento di quanto la squadra ha fatto vedere questa sera, in difesa abbiamo concesso pochissimo. Ci manca ancora un po’ di cattiveria in attacco, ma arriverà partita dopo partita. Domenica contro la Spagna sarà un match fondamentale, per avere un quarto di finale più agevole. Se non dovessimo vincere non sarebbe un dramma, perché il gruppo ha dimostrato di poter battere chiunque“.

Le parole di Giuditta Galardi, calottina numero 3: “Ho visto un Setterosa in crescita, contro una squadra sicuramente più motivata rispetto alla sfida contro la Spagna. Sono contenta della mia prestazione in attacco, ma devo migliorare un po’ in marcatura. Sono molto fiduciosa, perché la nostra è una nazionale che in genere carbura con il passare delle giornate. Nel gruppo, che è motivatissimo, l’obiettivo è solo uno: la qualificazione olimpica“.