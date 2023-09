Roma, Dybala recuperato per l’Empoli: da valutare Pellegrini e Mancini

Trigoria è pronta a riempirsi nuovamente. Dopo il deserto dell’ultima settimana, da domani i calciatori inizieranno a tornare nel quartier generale della Roma; i primi saranno gli italiani, così come Romelu Lukaku dopo la partita del suo Belgio, mentre l’ultimo sarà Paredes. Tra quelli rimasti, però, le buone notizie arrivano da Dybala, ormai recuperato ma non ancora con i 90 minuti nelle gambe, motivo per cui Mourinho valuterà se schierarlo con l’Empoli dal 1′, così come Aouar e Renato Sanches. Ancora da valutare, invece, Pellegrini e Mancini, tornati dalla Nazionale in anticipo per i rispettivi problemi muscolari e in forte dubbio per il match contro i toscani di mister Zanetti.