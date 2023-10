Pallanuoto, domani Telimar Palermo-Barcellona, Baldineti: “Sarà una partita impegnativa”

L’allenatore del Telimar Palermo, Marco Baldineti, alla vigilia della sfida contro il Barcellona valevole per la prima giornata della seconda fase a gironi della Len Euro Cup 2023, ha parlato ai media: “Il Barcellona è una buona squadra, molto veloce e aggressiva, come da tradizione spagnola. Sono un gruppo giovane, con un buon portiere e giocatori dotati di un buon tiro che giocano d’anticipo e fanno pressing alto. Sono pericolosi e sicuramente per noi sarà una partita molto impegnativa. Siamo sempre in viaggio, i ragazzi hanno pochi tempi di riposo e ci alleniamo pochissimo”.

“Ma, a prescindere da come andrà domani, di una cosa Palermo deve essere orgogliosa: di poter vedere partite contro avversarie blasonate dalla grande tradizione pallanotistica. – ha aggiunto Baldineti – E tutto ciò è merito del presidente Marcello Giliberti, che nonostante il contesto, è riuscito in questi anni a mettere insieme di volta in volta una squadra che ha potuto e può tuttora lottare ad altissimi livelli, come non era mai successo nella storia del capoluogo. La partita di domani, quindi, è uno spettacolo che, se fossi nei panni di un tifoso, andrei a vedere con piacere”.

Nella giornata di domani, grazie ad una deroga da parte della commissione consiliare del comune di Palermo, gli spalti della piscina comunale saranno aperti a 400 tifosi. “Plaudiamo all’amministrazione comunale – ha detto il presidente del Telimar Marcello Giliberti – per avere perfezionato questo provvedimento, ma siamo angosciati dal dovere costantemente affrontare problemi di ogni tipo, che ci impegnano in ambiti extra sportivi che non ci competono. Riordino e pulizie di parti dell’impianto che utilizzeremo per l’evento, costante monitoraggio dello specchio acqueo affinché risulti presentabile all’Europa che ci seguirà in diretta e tante altre quotidiane problematiche che ci esauriscono”.