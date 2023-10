MOVIOLA – Inter-Bologna, Lautaro su Ferguson: rigore dato al Var, Orsolini fa gol

Episodio da moviola nel corso del primo tempo di Inter-Bologna, match valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2023/2024. A San Siro, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Ferguson viene atterrato da Lautaro Martinez proprio all’interno dell’area di rigore. Per l’arbitro, il signor Guida della sezione di Torre Annunziata, non è calcio di rigore. Ma viene richiamato al Var perché l’intervento è netto e in ritardo, giusto fischiare il rigore. Dagli undici metri Orsolini non sbaglia e fa 2-1 riaprendo la partita.