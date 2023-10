Pallanuoto, Champions League: Brescia vince contro lo Steaua Bucarest, Pro Recco ok

Vittoria netta di Brescia che batte 17-8 (3-3, 5-0, 5-3, 4-2) in casa la Steaua Bucharest nella terza giornata del Gruppo A di Champions League. I romeni tengono fino al 3-3 che chiude la frazione d’apertura. La compagine italiana piazza il parziale decisivo di 6-0 con le doppiette di Irving e Alesiani, e i gol di Lazic e Del Basso che valgono il determinante 9-3 a tre minuti dalla fine della terza frazione. La squadra di Bovo sale al secondo posto con 5 punti, a meno uno dai serbi del Novi Beograd che conducono a punteggio pieno. Successo di misura, invece, della Pro Recco, che piega i greci dell’Olympiacos per 12-11 (3-3, 5-4, 3-3, 1-1) e resta in testa alla graduatoria del Gruppo B a punteggio pieno.