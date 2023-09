Pallanuoto, Champions League 2023/2024: AN Brescia si qualifica per la fase a gironi

Entra nel vivo la stagione 2023-24 della pallanuoto europea. Percorso netto e punteggio pieno al termine della fase a girone preliminare di Champions League per l’AN Brescia, mentre Ortigia scende in Euro Cup da testa di serie. La formazione lombarda ha superato agevolmente i preliminari con quattro vittorie su quattro gare giocate, raggiungendo così la Pro Recco nel turno successivo. Nell’ultima gara, stasera, Brescia ha battuto il Radnicki per 15-8 vincendo lo spareggio per la prima piazza del gruppo B. Per la squadra di Bovo a referto le triplette di Del Basso, Dolce e del mancino Manzi. Nei precedenti impegni, il Brescia aveva battuto Primorac (11-3), Cercle 93 (10-9) e Duisburg (11-4). Nella fase a gironi dovrà vedersela contro i serbi del Novi Beograd, gli spagnoli dell’Astralpool Sabadell ed i romeni della Steaua Bucarest.