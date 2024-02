Pallamano, Qualificazioni Europei femminili 2024: azzurre in raduno a Chieti, convocata la 2005 Salvaro

Si apre il raduno della nazionale femminile di pallamano presso ‘La Casa della Pallamano’ di Chieti, in vista delle sfide contro la Lettonia (il 29 febbraio a Dobele e il successivo 3 marzo sempre a Chieti) per le qualificazioni agli EHF EURO 2024 di Austria, Ungheria e Svizzera. Gli infortuni (Dalla Costa, Mangone, Eghianruwa, Djiogap, Squizziato, Meneghini) non mancano, ma l’Italia guidata da Giuseppe Tedesco vuole punti pesanti nel Gruppo 4 – guidato da Francia e Slovenia – con l’obiettivo di rimanere in corsa per il passaggio del turno da migliore terza. Convocata la giovane Emma Salvaro, classe 2005 proveniente dalla Venplast Dossobuono, alla sua prima chiamata in azzurro e che rinforzerà il reparto delle ali sinistre. L’Italia svolgerà due sedute al centro tecnico federale, mentre nel pomeriggio di domani disputerà un test match sul campo del Chiaravalle, formazione di Serie A2. Allenamenti a Chieti fino al 27 febbraio e il giorno dopo partenza alla volta di Dobele, città situata circa 80 chilometri più a sud della capitale Riga, sede della partita di andata del 29 febbraio (h 18:10). Il 3 marzo la sfida di ritorno a Chieti (h 18:30). Entrambe le gare saranno trasmesse in diretta TV su Sky Sport.

L’elenco aggiornato delle convocate:

PORTIERI: Francesca Luchin (PO – 1991 – Brixen Südtirol), Maddalena Cabrini (PO – 2004 – Venplast Dossobuono), Nila Bertolino (PO – 2000 – Cassano Magnago)

ALI: Giada Babbo (AS – 1997 – Brixen Südtirol), Giulia Gozzi (AS – 2002 – Cassano Magnago), Emma Salvaro (AS – 2005 – Venplast Dossobuono), Giulia Rossomando (AD – 2004 – Jomi Salerno), Luisella Podda (AD – 2002 – Cassa Rurale Pontinia), Giulia Losio (AD – 1997 – AC Life Style Erice)

TERZINI E CENTRALI: Ramona Manojlovic (CE – 2002 – AC Life Style Erice), Sofia Ghilardi (CE – 1999 – Le Havre\FRA), Serena Eghianruwa (TS – 2004 – Cellini Padova), Giulia Conte (TS – 2003 – Mezzocorona), Bianca Barbosu (TS\CE – 1999 – Cassano Magnago), Lisa Ponti (CE\TS – 2003 – Cassano Magnago)

PIVOT: Aurora Gislimberti (PI\TD – 2004 – Jomi Salerno), Eleonora Colloredo (PI – 2001 – Cassa Rurale Pontinia), Lucila Maria Stettler (PI – 1990 – Cassa Rurale Pontinia), Angelica Manfredini (PI – 2003 – Cassano Magnago)

STAFF TECNICO: Giuseppe Tedesco (DT), Elena Barani (vice-allenatrice)

STAFF MEDICO: Michele Carubia (medico), Michela De Cicco (fisioterapista)

DELEGATO FIGH: Daniele Fachechi