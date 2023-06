Premier Padel Roma 2023, Binaghi: “Riscontri ottimi, venduti oltre 10 mila biglietti”

“I primi riscontri per il torneo sono ottimi visto che sono stati venduti più di 10.000 biglietti. Abbiamo grandi novità per questa edizione, a partire dal formato ‘combined’ perché ci saranno anche le donne, per la prima volta nei tornei major. Grazie al Comune, poi, il torneo attraversa le vie della Capitale e arriva al Foro Italico. Abbiamo un nuovo sponsor e giocatrici italiane in crescita che cominciano ad affermarsi”. Così Angelo Binaghi, presidente FITP, durante la presentazione del BNL Italy Major Premier Padel 2023 tenutasi presso il Foro Italico. “La popolarità di questo sport in Italia e nel mondo non conosce limiti e confini. Siamo passati da una fase di promozione a quello di sviluppo tecnico: l’obiettivo a medio termine è quello di diventare competitivi a livello assoluto. Stiamo lavorando nel medio periodo per avere giocatori e giocatrici competitivi sui circuiti italiani e qui la federazione può incidere. Gli investimenti nel padel superano abbondantemente il milione di euro, numeri su cui il padel non avrebbe potuto contare se fosse stato da solo. Ci sono 3,1 milioni di praticanti nel tennis, circa 1,2 nel padel. Insieme fanno 4,4 milioni tra padel e tennis, il calcio ne ha più di 5. Il padel sta inseguendo i numeri del tennis e valutiamo che continui a crescere nei prossimi anni a doppia cifra e raggiungere in 4-5 anni le stesse cifre del tennis”, conclude Binaghi.