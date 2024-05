Grande spettacolo a Palermo con il torneo Mediolanum Padel Cup 2024

Il secondo torneo della grande avventura sportiva firmata Banca Mediolanum va in scena nell’ ‘Isola del Poeti’. Così la definì Giovanni Pascoli, che alla Sicilia regalò lo straordinario omaggio in versi fissando la sintesi di questa terra magica in una sola frase: “Io ero giunto dove giunge chi sogna”.

Il sogno – in questo caso sportivo – passa attraverso i campi di padel del Country Time Club di Palermo, elegante circolo a un passo dalla magnifica spiaggia di Mondello che, dal 27 maggio al 2 giugno, ospiterà il secondo appuntamento dell’anno con il Torneo Mediolanum Padel Cup, evento organizzato in partnership con American Express per l’intera durata del progetto. Il Mediolanum Padel Cup è un innovativo concept di evento sportivo nel quale, alla categoria Open riservata ai migliori giocatori tesserati FITP di livello nazionale e internazionale, si affianca la padel experience per la clientela di Banca Mediolanum, tra tornei dedicati, momenti di svago, socializzazione e divertimento. Se l’ingresso ufficiale di Banca Mediolanum nel mondo della ‘racchetta corta’ era arrivato con Milano Premier Padel P1 2023 lo scorso dicembre – iniziativa inserita all’interno dei Mediolanum Sport Days, una capillare programmazione di attività sportive targate Banca Mediolanum – il battesimo sul campo da padel di Mediolanum Padel Cup è andato in scena al Venezia Padel Club di Venezia-Mestre, dove il torneo Open FITP con 15mila euro di Prize Money ha messo in campo complessivamente 160 atleti, dei quali 124 uomini e 36 donne, per 78 coppie complessive.

A connotare il livello tecnico del torneo veneto del marzo scorso, la presenza di sette dei primi trenta giocatori italiani in semifinale, mentre nel femminile sono arrivate alle ‘semi’ otto giocatrici della Top 25 nazionale. Un successo che ha confermato la relazione di Banca Mediolanum con il mondo dello sport e le discipline che premiano il gioco di squadra con entusiasmo e dinamismo, anche attraverso le sei tappe della Mediolanum Padel Cup, l’evento che percorre l’Italia da Nord a Sud con l’obiettivo di coinvolgere clienti, appassionati e agonisti. Dopo il felice esordio di pubblico e partecipazione di Venezia-Mestre, si gioca dunque nell’Isola dei Poeti a Palermo. Seguiranno poi gli appuntamenti di Bari, Roma, Ancona e Milano e come avvenuto per il torneo Open FITP veneto, anche questa volta i migliori giocatori si sfideranno per un Prize Money di 15mila euro, tra i più alti mai registrati in Italia.