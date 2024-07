Volley Parigi 2024, Giannelli: “Mentalità giusta, presto per parlare di medaglie”

“Sono molto contento di aver raggiunto i quarti. Il girone non era per niente scontato, soprattutto l’esordio con il Brasile. Oggi siamo partiti forte e abbiamo mantenuto un ottimo livello senza sbavature dall’inizio alla fine. Era una partita che dovevamo vincere noi. Rispetto a Brasile e Polonia, l’Egitto aveva qualcosa in meno, ma sono match che nessuno ti regala. Con la Polonia non sarà una partita banale, ci servirà per capire il nostro livello e la distanza tra noi e la Polonia. Cercheremo di chiudere il girone al primo posto. Così Simone Giannelli, capitano della nazionale italiana di volley maschile, dopo il successo per 3-0 contro l’Egitto ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. “Sono venuto qui per divertirmi – prosegue il palleggiatore di Perugia – e fare la migliore esperienza possibile cercando di arrivare in fondo al torneo. È ancora presto per parlare di medaglie. Prima ci sarà la Polonia e poi ai quarti vedremo chi affronteremo. Alla terza Olimpiade ho accumulato un’esperienza tale da poter aiutare i miei compagni. In questi anni sono successe tante cose che mi hanno rafforzato”.

Anche Daniele Lavia ha analizzato il successo di oggi: “Siamo concentrati e abbiamo dimostrato che ci teniamo a questa Olimpiade. Abbiamo imposto sin da subito il nostro ritmo. Nei prossimi giorni inizieremo a preparare la partita con la Polonia. Noi guardiamo partita dopo partita. Conosciamo il nostro valore e entreremo in campo con la convinzione di poter fare bene con tutti. Con la Polonia sarà una sfida importante come tutte quelle che giocheremo qui a Parigi. Ci sarà da soffrire, ma siamo atleti e siamo pronti a tutto”.

“Era una partita difficile da approcciare, visto l’avversario e l’orario. Siamo stati bravi a seguire il piano di gioco e a non calare di intensità. Vedremo cosa succederà in Polonia-Brasile per il primo posto nel girone. Con la Polonia sarà un test per vedere a che punto siamo. Siamo preparati e pronti per affrontarli. È bellissimo stare al villaggio olimpico. Mi ha impressionato vedere Alcaraz e Nadal”, il commento del centrale Roberto Russo.