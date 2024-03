Verso l’inizio di Parigi 2024: la staffetta intorno al mondo è passata questa mattina per Roma

A 135 giorni dall’inizio dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024 l’Ambasciata di Francia in Italia, il CONI, Roma Capitale, la Fondazione Milano Cortina, la FIDAL Lazio e il Ministero per lo Sport e i Giovani si sono uniti per partecipare questa mattina a Roma alla staffetta intorno al Mondo. Giovedì 14 marzo 2024, nello stadio Martellini messo a disposizione da Roma Capitale e FIDAL Lazio, diverse centinaia di studenti italiani e francesi hanno partecipato insieme a delle attività sportive in squadre.

Presenti Claudia Giordani, Vice Presidente del CONI, Giorgio Trabucco, Consigliere della lista civica per Gualtieri di Roma Capitale e Cyril Blondel, ministro consigliere dell’Ambasciata di Francia in Italia. All’evento hanno partecipato anche atleti italiani di altissimo livello come Alberta Santuccio. La Fondazione Milano Cortina 2026 è intervenuta, con la partecipazione di Domenico De Maio come direttore del programma Education, per presentare le attività educative previste nell’ambito della preparazione dei Giochi.

La staffetta internazionale coinvolge 130 Paesi. Si svolge dalle 9 alle 10 in ogni Paese, a seconda del fuso orario: il testimone è passato virtualmente sui social network, per 24 ore, in tutto il pianeta. Un evento utile, oltre che per dimostrare l’amicizia e la cooperazione italo-francese, per ribadire l’importanza dello sport per i giovani e della pratica sportiva per tutti.