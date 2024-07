Tennis Parigi 2024, Vavassori: “Capita di sbagliare, bisogna sapere analizzare le sconfitte”

Sara Errani e Andrea Vavassori terminano la loro avventura nel torneo di doppio misto ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. I due azzurri sono usciti sconfitti al super tie-break contro la coppia olandese Koolhof/Schuurs con il punteggio di 6-7 6-3 11-9. Ecco le parole del duo italiano al termine della partita con una lunga riflessione di Vavassori sulle sconfitte nello sport

Vavassori: “È stata una partita complicata contro due giocatori forti nel doppio. Siamo stati bravi a vincere il primo set dopo essere stati sotto due volte di un break. Il primo set è stato di alto livello da entrambe le parti. Nel doppio basta pochissimo per far cambiare le partite. Al super tie-break la partita si decide sempre su pochi punti. Sul match point è girata male. Capita di sbagliare. A me dispiace ma bisogna interpretare le sconfitte per come arrivano. Bisogna apprezzare il percorso di chi arriva qui e di chi come noi è a gareggiare alle Olimpiadi. Se facciamo medaglia siamo bravi se non si fa medaglia è un fallimento. Non è così che si analizzano i risultati. Ad esempio Pilato nel nuoto è arrivata a un nulla dal podio e il suo pianto di gioia nel post gara viene visto come una cosa sbagliata perché sarebbe dovuta essere triste per la mancata medaglia. Era sicuramente non contenta per il quarto posto, ma era felice del percorso fatto, della grande gara che ha condotto e del suo percorso negli ultimi tre anni fino alle Olimpiadi. Ora con i social arrivano sempre i commenti dopo ogni sconfitta. Gli atleti devono essere abituati a gestire la pressione di essere sempre favoriti. La generazione nuova di atleti soffre molto i commenti dei social e parte penalizzata in generale”.

Errani: “È una sconfitta che brucia ma abbiamo dato tutto. I super tie-break sono una lotteria. Le partite girano su pochissime occasioni. Per me è stato un onore giocare con Andrea. Per me è un esempio ed è stato molto divertente essere in campo con lui”.