Tennis Parigi 2024, si completa il quadro degli ottavi di finale: Alcaraz favorito, Musetti unico italiano

Si completa il quadro degli ottavi di finale del torneo di tennis maschile, valido per i Giochi Olimpici di Parigi 2024, che si sta disputando sui campi del Roland Garros. A differenza del femminile, i big non sono caduti con Alcaraz, Djokovic, Tsitsipas, Ruud e Medvedev ancora in tabellone. Il russo ha completato il tabellone degli ottavi dopo la vittoria con Ofner.

Caldo protagonista della giornata con l’organizzazione che è stata costretta ad attuare la extreme weather policy: è stata concessa una pausa di dieci minuti tra un set e l’altro a causa delle temperature che sfioravano i 40 gradi percepiti. Lorenzo Musetti, unico italiano rimasto dopo le uscite di Darderi, Arnaldi e Vavassori, si è scagliato contro l’organizzazione per l’assenza di bottiglie di acqua fresca ai cambi di campo e nei mini frigo dietro le panchine. Per la politica ambientale sono state tolte le bottiglie di plastica e sono state implementate delle borracce, che contenevano acqua calda. “Non erano disponibili delle bottiglie di acqua fresca ai cambi di campo. Accetto e sono favorevole all’uso delle borracce e della non plastica, ma a un’Olimpiade è incredibile che, con queste temperature, non venga fornita l’acqua fresca. Anche l’arbitro era stupito”, le parole del carrarino in zona mista che, dopo aver sconfitto Navone, agli ottavi avrà la rivincita dei quarti di Wimbledon con Taylor Fritz, uscito vincente dal match con Jack Draper (6-7 6-3 6-2). Problemi con il caldo anche per Alexander Zverev, che non ha mostrato le sue difficoltà nel risultato vista l’ottima vittoria con il ceco Tomas Machac (6-3 7-5). Il tedesco se la vedrà con l’australiano Alexei Popyrin, reduce dai successi con Jarry, l’altro ieri, e Wawrinka, oggi (6-4 7-5). In grande spolvero Felix Auger-Aliassime, che ha lasciato un solo game al tedesco Maximilian Marterer (6-0 6-1 in poco più di un’ora). Sfida molto aperta tra il canadese e Danil Medvedev ai quarti. Molto bene anche Tommy Paul, che ha dominato il ceco Jakub Mensik 6-3 6-1. L’americano avrà il tennista di casa Corentin Moutet, che ha approfittato del bizzarro forfait di Jann-Lennard Struff. Il tedesco è poi sceso in campo in doppio con Koepfer vincendo con i portoghesi Borges/Cabral.

Sono tre le nazioni con due tennisti ancora in tabellone: Germania (Zverev, Koepfer), Argentina (Cerundolo, Baez), Usa (Paul, Fritz e AIN (russi Medvedev, Safiullin). Un solo rappresentante per Serbia (Djokovic), Grecia (Tsitsipas), Italia (Musetti), Norvegia (Ruud), Canada (Auger-Aliassime) e Spagna (Alcaraz). Per quanto riguarda il tabellone, da una parte Alcaraz e dall’altra Djokovic sono i candidati a sfidarsi per l’oro. Per il classe 2003 la principale insidia è Casper Ruud, che incontrerebbe solo in semifinale. Nel suo percorso alla finale ci sono Safiullin e, ipoteticamente, Paul (favorito con Moutet) e uno tra Ruud, Cerundolo, Medvedev e Auger-Aliassime con norvegese e russo favoriti. Più impegnativo il percorso di Djokovic che, dopo Koepfer, potrebbe incontrare Tsitsipas (impegnato con Baez) e, in semifinale, uno tra Zverev, Popyrin, Fritz e il nostro Musetti. L’azzurro, in caso di successo con Fritz, avrà ai quarti probabilmente Zverev, favorito nella partita con Popyrin. Le possibili semifinali sarebbero quindi Spagna-Norvegia/AIN (Alcaraz-Ruud/Medvedev) e Serbia-Germania/Italia (Djokovic-Zverev/Musetti). Nei rispettivi quarti, a meno di sorprese Fritz, Cerundolo e Auger-Aliassime, partirebbero favoriti il norvegese e il tedesco.