Tennis Parigi 2024: programma e ordine di gioco venerdì 2 agosto

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco dei tornei di tennis maschile, femminile e doppio alle Olimpiadi di Parigi 2024, per quanto riguarda la giornata di venerdì 2 agosto. Lorenzo Musetti e Jasmine/Paolini scenderanno in campo sul rosso del Roland Garros per le rispettive semifinali tra singolare maschile e doppio femminile: il carrarino affronterà il serbo Novak Djokovic, mentre la coppia formata tra la romagnola e la toscana dovranno vedersela con le ceche Muchova/Noskova. Qualunque sia l’esito degli incontri con gli azzurri protagonisti, a priori ognuno di loro giocherà un altro incontro per arrivare a medaglia: bronzo, oro o argento che sia, i tennisti italiani proveranno a scrivere la storia.

PROGRAMMA TENNIS, PARIGI 2024 (2 AGOSTO)

COURT PHILIPPE CHATRIER

Ore 13:30 – (13) Auger-Aliassime vs (2) Alcaraz

a seguire – (1) Swiatek vs Schmiedlova or (13) Vekic

non prima delle ore 19.00 – (1) Djokovic vs (11) Musetti

a seguire – Wang/Zhang vs Machac/Siniakova or Auger-Aliassime/Dabrowski

COURT SUZANNE LENGLEN

Ore 12.00 – Muchova/Noskova vs (3) Errani/Paolini

a seguire – Ebden/Peers vs (3) Fritz/Paul

a seguire – Schuurs/Koolhof vs Machac/Siniakova or Aufer-Aliassime/Dabrowski

a seguire – Bucsa/Sorribes Tormo vs Andreeva/Shnaider