Tennis Parigi 2024: programma e ordine di gioco lunedì 29 luglio

Il programma di lunedì 29 luglio dei tornei di tennis dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. In singolare riecco Jasmine Paolini, che aprirà il programma sul Suzanne Lenglen contro Magda Linette. Doppio impegno per l’azzurra che sarà poi presente anche nel doppio con Sara Errani. In singolare anche Matteo Arnaldi, che avrà o Raonic o Koepfer, come terzo match sul campo 6. Due partite anche per Andrea Vavassori, che avrà il singolare con Ruud e il doppio misto con Errani contro Andreeva/Medvedev. Italia presente in doppio anche con Bronzetti e Cocciaretto, che giocheranno contro Bucsa/Sorribes Tormo, e con Darderi/Musetti, avversari di Jarry/Tabilo.

Ecco il programma completo della giornata.

COURT PHILIPPE CHATRIER

2T ore 12.00 (1) Swiatek (POL) vs Parry (FRA)

2T non prima delle 13.30 (1) Djokovic (SRB) vs Nadal (ESP)

2T ore 19.00 Griekspoor (NED) vs (2) Alcaraz (ESP)

2T a seguire (5) Pegula (USA) vs Svitolina (UKR)

COURT SUZANNE LENGLEN

2T ore 12.00 Linette (POL) vs (4) Paolini (ITA)

2T non prima delle 13.30 Carle (ARG) vs (2) Gauff (USA)

2T a seguire (6) Ruud (NOR) vs Vavassori (ITA)

1T a seguire (1) Siegemund/Zverev (GER) vs Siniakova/Machac (CZE)

1T a seguire Errani/Vavassori (ITA) vs Andreeva/Medvedev (AIN)

COURT SIMONNE MATHIEU

2T ore 12.00 Wang Xinyu (CHN) vs (9) Krejcikova (CZE)

2T a seguire Cerundolo (ARG) vs (10) Humbert (FRA)

2T a seguire Evans (GBR) vs (8) Tsitsipas (GRE)

1T a seguire Popyrin/De Minaur (AUS) vs (4) Krajicek/Ram (GBR)

1T a seguire Schuurs/Koolhof (NED) vs (4) Sakkari/Tsitsipas (GRE)

COURT 6

2T ore 12.00 (13) Vekic (CRO) vs Andreescu (CAN)

2T a seguire (11) Navarro (ESP) vs Tomova (AIN)

2T a seguire Koepfer (GER) vs Arnaldi (ITA)

1T a seguire Carle/Podoroska (ARG) vs Korpatsch/Maria (GER)

1T a seguire Koepfer/Struff (GER) vs (7) Mektic/Pavic (CRO)

COURT 7

2T ore 12.00 Bucsa (ESP) vs (16) Fernandez (CAN)

2T a seguire Osorio (COL) vs Yastremska (UKR)

1T a seguire (8) Bucsa/Sorribes Tormo (ESP) vs Bronzetti/Cocciaretto (ITA)

1T a seguire Linette/Rosolska (POL) vs (7) Kostyuk/Yastremska (UKR)

1T a seguire Sorribes Tormo/Granollers (ESP) vs (2) Perez/Ebden (AUS)

COURT 8

2T ore 12.00 Wang Xiyu (CHN) vs (15) Shnaider (AIN)

2T a seguire (14) Haddad Maia (BRA) vs Schmiedlova (SVK)

1T a seguire Kichenok/Kichenok (UKR) vs Wang/Zheng (CHN)

1T a seguire Darderi/Musetti (ITA) vs Jarry/Tabilo (CHN)

1T a seguire Gille/Vliegen vs (8) Fils/Humbert (FRA)

COURT 11

1T ore 12.00 Alexandrova/Vesnina (AIN) vs Muchova/Noskova (CZE)

1T a seguire (5) Salisbury/Skupski (GBR) vs Machac/Pavlasek (CZE)

1T a seguire Aoyaba/Shibahara (JPN) vs Bogdan/Cristian (ROU)

1T a seguire Yuan/Zhang (CHN) vs (6) Haddad Maia/Stefani

COURT 12

1T ore 12.00 Monteiro/Seyboth Wild (BRA) vs Bublik/Nedovyesov (KAZ)

2T a seguire Safiullin (AIN) vs Etcheverry (ARG)

1T a seguire (3) Errani/Paolini (ITA) vs Routliffe/Sun (NZL)

1T a seguire Haase/Rojer (NED) vs Cerundolo/Etcheverry (ARG)

COURT 13

2T ore 12.00 Arantxa (NED) vs (6) Zheng (CHN)

2T a seguire Burel (FRA) vs (12) Kostyuk (UKR)

1T a seguire Rus/Schuurs (NED) vs Garcia/Parry (FRA)

1T a seguire (5) Dabrowski/Fernandez (CAN) vs Burel/Gracheva (FRA)

1T a seguire Garcia/Roger-Vasselin (FRA) vs Shibahara/Nishikori (JPN)

COURT 14

2T ore 12.00 Cristian (ROU) vs Kerber (GER)

2T a seguire (7) Sakkari (GRE) vs Yuan Yue (CHN)

2T a seguire Wozniacki (DEN) vs (8) Collins (USA)

2T a seguire (12) Baez (ARG) vs Hassan (LBN)

1T a seguire (3) Fritz/Paul (USA) vs Auger-Aliassime/Raonic (CAN)