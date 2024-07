Tennis Parigi 2024, Paolini: “Inizio complicato, secondo set sono salita di livello”

“Oggi è stata difficile all’inizio, soprattutto fisicamente. Non riuscivo a concretizzare le tante occasioni che ho avuto in avvio. Poi nel secondo set sono salita di livello ed è stato un po’ più facile. Al prossimo turno sarà dura sia con Schmiedlova che con Haddad Maia. Haddad è una grande lottatrice e non molla fino all’ultimo punto. Sarà in ogni caso una lotta. Abbiamo lavorato molto sul dritto in corsa per poi andare a riprendere tanto. Da quella parte facevo più fatica ed è un aspetto che continueremo a migliorare per poter competere a lungo a questi livelli”. Queste le parole di Jasmine Paolini dopo la grande prestazione contro Magda Linette (6-4 6-1) nel secondo turno del torneo di tennis femminile, valido per i Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Sul Roland Garros alle Olimpiadi: “È molto diverso. Al di là dell’ambiente, negli spogliatoi e nella lounge è tutto diverso. Non c’è Renzo (Furlan ndr.) ed è in generale un torneo diverso dal solito. È comunque un’esperienza fantastica tornare in un circolo come questo.