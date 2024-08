Tennis Parigi 2024, Musetti: “Partita quasi perfetta, servizio migliorato”

“Se non ci fosse stato il break sul 5-4 sarebbe stato il match perfetto. Quando si va così avanti in un torneo bisogna analizzare nel dettaglio tutto per trovare spunti per migliorare. Ho fatto una grande prestazione con pochissimi errori gratuiti e un gioco aggressivo dall’inizio alla fine”. Così Lorenzo Musetti ha analizzato, in zona mista, la storica vittoria contro Alexander Zverev (7-5 7-5) nei quarti di finale del torneo di tennis maschile, valido per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. “Più che nella velocità al servizio – prosegue il carrarino – sono migliorato nella continuità e nel mettere le prime nei momenti più difficili. Le percentuali stanno salendo vertiginosamente. Ho servito benissimo soprattutto nel primo set, ma in generale ho concesso poco a un giocatore come Zverev che parte dietro in risposta. Il servizio mi ha aiutato tantissimo sia a vincere questo match che nell’ultimo periodo. È un peccato che non ci siano i punti all’Olimpiade. Ho acquisito la consapevolezza di poter battere chiunque”.

Sull’interruzione nel secondo set: “Si è chiuso il tetto in maniera automatica e c’era il campo metà all’ombra e metà al sole. Lui (Zverev ndr.) voleva aspettare che tutto il campo fosse coperta e alla fine abbiamo aspettato. Sono stato bravo a non farmi condizionare dalla pausa e a giocare il game in maniera perfetta”

Sul prossimo avversario: “Entrambi sono due campioni che conoscono molto bene questi campi e che hanno fatto molto bene qui. Djokovic l’ho incontrato proprio qui ed è stato un match equilibratissimo che ho perso alla lunga distanza. Due set su tre sarà sicuramente diverso. Con Tsitsipas è da tanto che non gioco. Non sta vivendo il suo miglior periodo ma ha vinto Montecarlo e ha fatto finale a Barcellona. Vedremo chi vincerà ma sarà un match complicato in entrambi i casi”.