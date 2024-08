Tennis Parigi 2024: Musetti non riesce nell’impresa, prima finale olimpica per Djokovic

Lorenzo Musetti lotterà per il bronzo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Il carrarino esce in semifinale contro un ottimo Novak Djokovic. Partita molto più combattuta di quanto dica il punteggio (6-4 6-2), ma il numero 1 del tabellone è stato più freddo e cinico nei momenti decisivi. Pesa moltissimo sull’economia del match il break subito da 40-0 dall’azzurro sul 5-4, che ha messo in discesa un match che si sarebbe fatto molto complicato per il serbo. Dopo il bronzo di Pechino e le delusioni di Londra 2012 (4° posto), Rio 2016 (1T) e Tokyo 2020 (4° posto) arriva la prima finale per l’oro in carriera di Djokovic, che proverà a prendersi la rivincita sul super Carlos Alcaraz, oggi dominante contro Auger-Aliassime (6-1 6-1). Sarà con Auger-Aliassime, domani secondo match dalle 15.30, che Musetti si giocherà una medaglia che sarebbe storica. L’unico precedente nel singolare maschile risale a Conte Uberto de Morpurgo (Parigi 1924).

TABELLONE SINGOLARE MASCHILE

LA PARTITA

Buon avvio di primo set di Musetti che è il primo ad andare a palla break. Sull’1-1 e servizio Djokovic l’azzurro si conquista una palla del 2-1, ma il suo rovescio incrociato esce di un nulla permettendo al serbo di andare ai vantaggi. Vantaggi dove il tennista di Belgrado esce indenne salendo 2-1. Nel game successivo Musetti ha il primo passaggio a vuoto e va giù 0-40. Il carrarino scende due volte a rete e con coraggio spinge da fondo risalendo fino al 40-40. Ai vantaggi annulla un’altra palla del 3-1 Djokovic e resta agganciato sul 2-2 dopo 34 minuti di gioco. Match che si velocizza con Musetti che riesce a reggere da fondo campo grazie all’aiuto del servizio e delle variazioni. Non ci sono più occasioni fino al 5-4 Djokovic e servizio Musetti. L’azzurro si trova avanti 40-0, ma spreca malamente i tre set point andando ai vantaggi. Grave lo schiaffo a rete sul 40-30 che porta il serbo a due punti dal set. Djokovic aggredisce in risposta e conquista e sfrutta la prima palla break, e set point, concessa da Musetti per chiudere 6-4 in un’ora e tre minuti di gioco.

In avvio di secondo set arriva il primo passaggio a vuoto di Djokovic che, con due dritti fuori misura e due palle corte a rete, permette a Musetti di salire 1-0 e servizio. L’azzurro si trova 30-0 ma torna a sbagliare come nell’ultimo game del primo set e concede una palla del contro break a Djokovic. Il numero 1 del tabellone è cinico e riporta il set on serve sull’1-1. Nel game successivo il serbo prende warning dopo aver protestato per la seconda time violation e si innervosisce. Musetti non sfrutta una palla break, ma Djokovic gliene concede un’altra commettendo un doppio fallo. Questa volta il carrarino non sbaglia e torna avanti di un break sul 2-1. Continuano i problemi al servizio per entrambi e Djokovic riporta di nuovo il set on serve sul 2-2. Il serbo tiene il primo turno di servizio del set mentre Musetti continua a fare fatica e subisce il terzo break del set per il 4-2 e servizio Djokovic. L’azzurro esce dalla partita e subisce un altro break per il 6-2 nel secondo set.