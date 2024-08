Tennis Parigi 2024: impresa Musetti, Zverev battuto e semifinale storica

Un eroico Lorenzo Musetti batte Alexander Zverev nei quarti di finale del torneo di tennis maschile, valido per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Doppio 7-5 a favore del classe 2003 di Carrara, che centra una storica semifinale olimpica. Nessuno mai nell’era Open era riuscito a raggiungere una semifinale ai Giochi Olimpici. L’ultimo a riuscirci era stato Conte Urberto de Morpurgo ai Giochi Olimpici proprio qui a Parigi ma nel 1924. In quell’edizione arrivò la sconfitta in semifinale e poi la medaglia di bronzo dietro al francese Henri Cochet (argento) e all’americano Vincent Richards (oro). Un traguardo storico per il tennis italiano che, nonostante l’assenza di Jannik Sinner, può godersi Errani/Paolini in semifinale nel doppio femminile e Lorenzo Musetti in semifinale nel singolare maschile. I migliori risultati del tennis italiano maschile ai Giochi risalivano a Paolo Cané (quarti a Seoul 1988) e a Renzo Furlan (quarti ad Atlanta 1996). Entrambi furono poi sconfitti nei quarti, rispettivamente da Stefan Edberg (Svezia) e Leander Paes (India). Il precedente di Canè era però non dimostrativo, mentre da Barcellona 1992 il tennis tornò a esserlo. Ora Musetti attende in semifinale il vincente della sfida tra Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas. L’azzurro potrà giocare con la certezza di giocarsi una medaglia, in caso di sconfitta nella finale per il bronzo, in caso di vittoria in quella per oro e argento.

Primo set combattutissimo sul Lenglen. Musetti si porta subito avanti sfruttando un brutto game in apertura di Zverev salendo un break in vantaggio. L’azzurro non concede nulla al tedesco e si arriva senza palla break al 5-4. Nel momento decisivo Musetti viene tradito dal dritto e, con tre errori anche abbastanza vistosi, si espone alle prime palle break dell’incontro. Il carrarino è bravo a risalire e a portare il game ai vantaggi. Vantaggi dove perde uno scambio già vinto sbagliano un passante lungo linea a campo praticamente aperto. Terza palla break del game per Zverev, che questa volta è cinico e pareggia i conti sul 5-5. La pressione passa dalla parte del tedesco, che commette un doppio fallo e due errori di dritto e concede due palle del contro break a Musetti. L’italiano al secondo tentativo torna avanti di un break sul 6-5. Seconda volta a servire per il set e di nuovo due occasioni del contro break per Zverev. L’azzurro approfitta di un regalo di dritto del tedesco e una prima vincente per andare ai vantaggi. Questa volta ai vantaggi Musetti non sbaglia e chiude il primo set con la palla corta, 5/6 vincenti, 7-5 in un’ora e 13 minuti.

Grande equilibrio anche nel secondo set. Sempre Zverev a servire per primo e Musetti a rincorrere. Si arriva rapidamente sul 5-5. La pressione passa sulla racchetta del tedesco che sul 40-30 mette a rete un semplice smash e si complica la vita ai vantaggi. Zverev stecca di dritto e arriva la prima palla break del set. Musetti è cinico e forza il tedesco a un altro errore e a concedere il break per il 6-5 e servizio Musetti. L’azzurro non trema e tiene a zero Zverev volando in semifinale.