Taekwondo, Preolimpico Sofia 2024: la 19enne Ilenia Matonti compie l’impresa e vola a Parigi

A volte le favole diventano realtà. E quest’oggi lo sa bene Ilenia Matonti, protagonista di una meravigliosa impresa nel torneo Preolimpico di Sofia che garantiva due pass in vista di Parigi 2024 nel taekwondo. Scelta dal settore tecnico per l’appuntamento in Bulgaria, la 19enne campana è partita come assoluta outsider data la sua posizione n°89 nel ranking della categoria fino ai 49 kg. Per questo assume ancora più valore il cammino odierno della classe ’94, che ha esordito battendo la finlandese Tammila e al secondo turno la favorita n°1 del tabellone, la tedesca Aydin. Nella semifinale che metteva in palio un posto per le Olimpiadi arriva un’altra netta affermazione sulla svedese Boden. Un traguardo enorme per la giovanissima atleta azzurra, visto che il taekwondo italiano non portava una donna ai Giocho Olimpici addirittura dal 2008. Domani Natalia D’Angelo sarà in gara nel torneo riservato alle atlete fino ai 67 kg.