Sport Equestri, Parigi 2024: cominciata la trasferta dell’Italia Team

I Giochi di Parigi 2024 sono ufficialmente cominciati per l’Italia Team degli sport equestri, arrivato presso le scuderie olimpiche dell’impianto della Place d’Armes di fronte alla Reggia di Versailles. Gli azzurri di Concorso Completo hanno fatto una piccola passeggiata per far ambientare i cavalli, poi del lavoro in piano e attività sui salti. D’ora in poi, i binomi proseguiranno il proprio programma di allenamento sulla base delle esigenze di ogni cavallo in vista della prima prova di dressage.

A rappresentare l’Italia ci saranno Evelina Bertoli e Fidjy des Melezes, Emiliano Portale e Future, Pietro Sandei e Rubis de Prere (AP – riserva attiva che potrà sostituire un compagno di squadra prima dell’inizio dell’ultima prova) e Giovanni Ugolotti e Swirly Temptress, insieme ad Arianna Schivo e Quefira de L’Ormeau (prima riserva). Al seguito della squadra a Versailles ci sono il tecnico federale Jacopo Comelli, il selezionatore Giacomo Della Chiesa, il capo equipe Katherine Ferguson Lucheschi e il veterinario di squadra dott. Marco Eleuteri. Con loro anche Stefano Brecciaroli, tecnico di Evelina Bertoli e, a supporto, lo staff federale composto dal capo delegazione della spedizione olimpica per gli sport equestri, Elisa Solerio e dal capo delegazione della successiva spedizione paralimpica, Anna Baroni. Arriveranno infine a sostenere il team pure il Presidente federale, Marco Di Paola, il Segretario generale, Simone Perillo e il Direttore sportivo, Francesco Girardi.

“Il clima è ideale per una gara di concorso completo. Con la leggera pioggia e una temperatura di circa 20 gradi sembra di essere a ottobre. Il gruppo è coeso, merito anche del lavoro dei due Selezionatori, e ogni atleta ha rispettato le linee guida – ha spiegato il tecnico Jacopo Comelli – Dai ragazzi mi aspettano che facciano ciò che sono in grado di fare: montare a cavallo. Sono convinto che daranno il 100% per portare in alto i colori italiani. E visto che sognare non costa nulla, possiamo farlo“.