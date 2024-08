Parigi 2024 volley maschile, Russo: “Giappone cresciuto molto, sarà partita complicata”

La Nazionale italiana di volley maschile, con la vittoria contro la Polonia, ha completato una fase a gironi giocata in maniera perfetta, in cui i ragazzi di De Giorgi hanno dato sfoggio di grande qualità e determinazione: ma domani, alle Olimpiadi di Parigi 2024 si comincia a fare sul serio. Gli azzurri, infatti, sfideranno il Giappone ai quarti di finale, prima partita da dentro o fuori. Un confronto delicato, quindi, come ha spiegato il centrale Roberto Russo: “Sarà una sfida di altissimo livello, loro sono una squadra molto forte con una fase difensiva davvero eccezionale, ma sono molto abili anche in battuta. Ci sono ragazzi atleticamente molto validi con una notevole capacità di salto, a mio avviso sarà importante pensare soprattutto alla nostra metà campo e poi studiarli per bene perché davvero sarà una partita complicata. Sono cresciuti molto e a livello internazionale sono parecchio temuti. Non sarà semplice”.

Come detto, l’Italia si è messa in luce nella fase a gironi, ma “ora non dobbiamo fermarci e dobbiamo concentrarci su quello che sarà importante fare per proseguire il nostro percorso – ha proseguito Russo –. Ora inizia la fase davvero calda durante la quale ogni errore potrà costare caro; sarà importante non avere cali di concentrazione e continuare a giocare come abbiamo fatto fino a ora”.