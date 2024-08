Parigi 2024, Viviani e Consonni argento nell’omnium: “Abbiamo avuto coraggio”

“L’avevo detto. Ci voleva coraggio. E così abbiamo fatto. Abbiamo avuto anche momenti di difficoltà. Nell’ultima volata i portoghesi sono arrivati a doppia velocità e non potevamo fare nulla. Per me è la terza medaglia in tre Olimpiadi: è un grande premio, meritato, sia per me che per Simone”. Lo ha detto Elia Viviani, ai microfoni di Rai Sport, dopo la medaglia d’argento nell’omnium maschile di ciclismo su pista alle Olimpiadi di Parigi 2024 con Simone Consonni.

“Poteva anche andare meglio – ha detto invece Consonni -. Non avevamo niente da perdere. Volevamo fare una bella corsa, per noi e per tutta la squadra. E’ stata una corsa non facile: prima di oggi, io ho lavorato molto per il quartetto ed Elia per l’Omnium. Questa medaglia ci inorgoglisce e vale tanto. La caduta ci ha rovinato un po’ le ultime due volate”.