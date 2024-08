Parigi 2024 Vela, Tita e Banti partono bene: primi nel Nacra 17 dopo tre regate

Un inizio da campioni olimpici e mondiali in carica. Ruggero Tita e Caterina Banti guidano la classifica dei Nacra 17 dopo tre regate alle Olimpiadi di Parigi 2024. La coppia azzurra ha vinto le prime due race e si è accontentata del secondo posto nella terza e ultima gara di giornata. Al momento quindi Tita e Banti sono in testa alla classifica con un totale di 4 punti e un netto di 2, visto che il punteggio peggiore scartato al momento è proprio la seconda piazza con cui hanno chiuso la giornata in acqua. Dietro di loro gli argentini Mateo Majdalani ed Eugenia Bosco, secondi con un punteggio totale di 9 e un netto di 4, mentre a completare il podio provvisorio è la Finlandia con Sinem Kurtbay e Akseli Keskinen che trovano lo score di 3-7-4 (14, 7). Nessun podio in giornata per la coppia argento di Tokyo, i britannici John Gimson e Anna Burnet che chiudono dopo tre regate in sesta posizione (18-10). Ci sono altre nove regate prima della medal race dedicata ai primi dieci classificati.

Nel 470 mix giornata sottotono per Elena Berta e Bruno Festo che nel day 1 avevano collezionato un terzo posto e una tredicesima posizione. Nella terza e quarta regata gli azzurri rimangono fuori dalla top 10: prima un 12° piazzamento, poi la 15° piazza che spinge Berta e Festo al dodicesimo posto (totale 43, 28 netto). Giornata di gare anche per gli ILCA 6 e 7. Chiara Floriani Benini scende in settima posizione (73; 48) dopo due decimi posti e un piazzamento in 17° posizione, mentre Lorenzo Brando Chiavarini è tredicesimo (100; 73) con un 17-27 fatto registrare nelle due regate odierne.