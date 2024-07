Parigi 2024, tiro a volo: Stanco e Rossi in top 10 nel trap femminile a metà qualificazioni

In archivio la prima giornata delle qualificazioni del trap femminile di tiro a volo alle Olimpiadi di Parigi 2024. Le 30 atlete al via hanno sparato a 75 piattelli, 25 per 3 serie, ed hanno gettato le basi in vista della giornata di domani – mercoledì 31 luglio – in cui andranno in scena le ultime due serie che assegneranno sei pass per la finale.

Situazione tutto sommata positiva per le due azzurre impegnate, Silvana Stanco e Jessica Rossi, in piena corsa per la zona medaglia. Stanco è partita alla grande, firmando un 25/25 sia nella prima che nella seconda serie. Dopo ben 58 piattelli colpiti consecutivamente, però, la sua striscia positiva si è fermata e nella terza serie sono arrivati due errori. Per lei il risultato finale è un sesto posto con 73/75. Indietro di un colpo Rossi, anche lei autrice di un 23/25 nella terza serie dopo aver fatto 49/50 nelle prime due. La 32enne di Cento staziona in decima posizione con 72/75, ma la top 6 non è affatto distante.

Per quanto riguarda le posizioni di vertice, è la Spagna a regnare: Molne Magrina è l’unica a non aver commesso neppure un errore ed è al comando con 75/75. Alle sue spalle c’è la connazionale Galvez, anche lei in solitaria, con 74/75.

