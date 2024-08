Parigi 2024, Team Usa in finale. Kerr: “Ho grandi giocatori che amano i momenti decisivi”

“La rimonta? Avevamo bisogno di quei sei punti in due secondi. Abbiamo grandi giocatori, la Serbia ha giocato la partita perfetta, siamo in una competizione elevatissima e io ho giocatori di livello incredibile. Ho tanti grandi giocatori, che hanno esperienza e personalità”. Lo ha detto il coach del Team Usa di basket, Steve Kerr, in mixed zone dopo la vittoria in rimonta contro la Serbia che spalanca la strada verso la finale per l’oro, dove ad attendere gli statunitensi c’è la Francia. Un match duro alle Olimpiadi di Parigi 2024 risolto nel finale da Curry e LeBron James che hanno alzato il livello toccando i propri picchi di rendimento: “Curry? Tutti noi lo conosciamo. Non è certo una sorpresa per me vederlo giocare così. Lui ama i momenti decisivi, ha giocato in modo incredibile stasera. E per non parlare di LeBron James, sono due giocatori esperti, hanno messo tutto sul campo, difesa, rimbalzi, ripartenza. Hanno alzato il livello”.

LeBron James ha reiterato quanto detto pochi minuti prima alle tv: “Curry? Era solo questione di tempo prima che facesse una di queste partite. Lo vediamo come si impegna, non poteva non fare una partita come questa”. “Una grandissima serata. Abbiamo fatto il massimo”, ha aggiunto Joe Embiid, che non è voluto tornare sulla polemica col popolo francese. “Quando avevo diciassette-diciotto anni questo era il mio sogno. E’ decisamente questo”, ha chiosato Devin Booker.