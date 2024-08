Parigi 2024 skateboarding: Alex Sorgente in finale nel park e sogna la medaglia, out Mazzara

Un monumentale Alex Sorgente approda nella finale ristretta a otto partecipanti con in palio le medaglie del park, specialità dello skateboard. All’arena della Concorde l’azzurro è riuscito a stampare un punteggio di 91.14 nella seconda run della sua batteria, la terza di quattro, e ha ottenuto il terzo posto overall già prima dell’ultima heat, che contenendo cinque skater gli ha aperto aritmeticamente le porte della finale, confermando comunque la terza posizione anche alla chiusura delle qualificazioni. Al contempo, il suo exploit vuol dire anche eliminazione certa per un comunque ottimo Alessandro Mazzara, primo a esibirsi coi suoi trick nella prima run, protagonista di un buon 83.17 che però non basta per superare il taglio: è undicesimo alla fine.

Per Mazzara un avvio non troppo positivo, mentre la seconda run è stata davvero buona. Solo due punti nella terza perché ha perso il controllo dello skate nelle fasi iniziali, dunque ha dovuto sperare che i rivali non lo superassero. Gli statunitensi e i brasiliani, però, stampano punteggi monstre e oltre a loro, per fortuna, c’è anche Alex Sorgente in una forma smagliante, capace di aprire con un già positivissimo 89.96, per poi trovare il 91.14 con cui vola in finale. L’atto conclusivo avrà luogo alle ore 17.30 di oggi, mercoledì 7 agosto, e Sorgente, se è quello visto all’opera stamattina, può davvero dire la sua anche per una medaglia che avrebbe del clamoroso.

Queste le parole di Sorgente: “Sono davvero entusiasta. Ero sinceramente piuttosto nervoso all’inizio della prima manche ma atterrare pulito e ottenere un buon punteggio è stato davvero bello. Nella seconda ho migliorato un po’ il mio punteggio, quindi sapevo che probabilmente avevo un posto in finale. Nell’ultima ho solo provato un trick difficile all’inizio, per cui non ero troppo arrabbiato per la caduta. Obiettivo per la finale? Spero di andarmene con una medaglia”.