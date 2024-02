Parigi 2024, skateboard: azzurri impegnati a Dubai con l’obiettivo pass olimpico

La qualificazione olimpica dello skateboarding passa dagli Emirati Arabi Uniti, dove a partire dal 25 febbraio presso il Dubai Harbour si disputerà la tappa del World Skateboarding Tour. Le gare di WST Park sono in programma dal 25 al 3 marzo, mentre dal 3 al 10 marzo spazio alle gare di WST Street. Appuntamento cruciale per tutti gli atleti che sognano di staccare il pass olimpico poiché si tratta della fine della prima fase di qualifica, che darà a 44 donne e uomini per ogni disciplina l’accesso alla seconda parte delle Olympic Qualifier Series.

“Sarà una gara cruciale per noi dato che i punti di Dubai potrebbe risultare decisivi per il raggiungimento dell’obiettivo a cinque cerchi” ha dichiarato Daniele Galli, ct della Nazionale park. Sulla stessa lunghezza d’onda il ct dello street Mattia Restante: “L’evento di Dubai mette alla prova le nostre capacità. Non c’è spazio per l’errore in una competizione di questo livello“.

Per quanto riguarda l’Italia, la situazione è positiva nel park, dove Alessandro Mazzara e Alex Sorgente occupano rispettivamente la 15ª e 22ª posizione del ranking mondiale olimpico, mentre nello street c’è Agustin Aquila al 50° posto. Più complicata la strada per Parigi per Lucrezia Zarattini e Ivan Federico nel park, così come per Asia Lanzi, 49ª nel ranking olimpico dello street.