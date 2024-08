Parigi 2024 scherma: argento Italia nel fioretto femminile, azzurre sconfitte in finale dagli Stati Uniti

L’Italia esce sconfitta contro gli Stati Uniti nella finale del fioretto femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Si chiude con un argento la giornata del quartetto formato da Arianna Errigo, Alice Volpi, Martina Favaretto e Francesca Palumbo, che viene sconfitto con il punteggio complessivo di 45-39.

Non c’è storia tra le azzurre e l’Egitto nel match inaugurale di questo tabellone del fioretto femminile. A salire per prima in pedana è la nostra portabandiera, Arianna Errigo, che rifila un 5-2 a Hossny, la migliore oggi delle nordafricane. Poi, è perentorio l’assalto di Martina Favaretto, che che consegna la pedana ad Alice Volpi con un 5-1 a Elsharkawy. La fiorettista senese parte malissimo con un parziale a sfavore di 3-0 contro Hamza, poi però sistema le cose e alla fine è 15-7 dopo un terzo di gara. Da qui in avanti, il distacco comincia ad assumere proporzioni mostruose: Favaretto è on fire e rifila il 5-0 comodo con cui si va sul 20-7, poi tocca a Errigo (5-1), quindi Alice Volpi stavolta è perfetta e piazza il 5-0 con cu ci portiamo avanti sul 30-9. In enorme difficoltà le egiziane, alle azzurre di Cerioni non resta che gestire fino al 45-14 (qualche difficoltà nel finale per Errigo) che spalanca la strada per le semifinali contro il Giappone.

La sfida contro il Giappone inizia con Errigo a sfidare Ueno, in un parziale che termina 5-3. Le azzurre sono favorite sulla carta, ma le nipponiche si sono rivelate un avversario ostico nella fase dei quarti di finale, battendo la Polonia. La compagine tricolore non sottovaluta la spedizione rivale e Volpi sale in pedana contro Miyawaki, per collezionare un ottimo 5-1, che porta il punteggio generale sul 10-4. Fatica invece Favaretto, che contro Azuma, con la giapponese che termina l’assalto avanti per 6-5. Errigo fa il suo ritorno in scena, per lei un grande 5-3 contro Miyawaki. Ueno e Favaretto sono le protagoniste di un difficile assalto, che termina 3-2 in favore della giapponese. 8-5 invece tra Volpi e Azuma, con l’azzurra che cerca di dare lo strappo decisivo. Favaretto conclude la propria prova contro Ueno, vincendo l’assalto per 6-4 con un brivido. Successivamente, Azuma ed Errigo tornano in scena per il loro ultimo parziale, terminato 6-4 per la nipponica. Il finale tra Ueno e Volpi è da cardiopalma, con l’atleta del Paese del Sol Levante che rimonta, fino ad arrivare a quattro stoccate di svantaggio. Nonostante il brivido, l’azzurra mette a punto la stoccata del 45-39, consentendo all’Italia di volare in finale.

Arriva il momento della finale. Errigo chiude il primo turno sotto di un punto, mentre fatica di più Favaretto, che vede scappare Scruggs a +5. Reazione azzurra con Volpi, che rimonta gli Stati Uniti ma nel finale vede tornare gli Usa a +3. Favaretto ed Errigo non perdono altri punti al rientro in pedana, ma entrambe non riescono ad accorciare sulle avversarie. Nella seconda parte dell’incontro gli Usa prendono il largo. A nulla servono i tentativi di rimonta di Alice Volpi e della portabandiera Arianna Errigo. Gli Stati Uniti conquistano meritatamente l’oro, l’Italia porta a casa un’altra medaglia.