Parigi 2024 scherma, Cerioni: “Risultato inaspettato, è una delusione”

Non può essere positivo il bilancio dell’Italia del fioretto alle Olimpiadi di Parigi 2024. Lo dice lo stesso ct azzurro Stefano Cerioni, che ha analizzato quanto accaduto in pedana: “È una delusione, non mi aspettavo un risultato del genere. Non per come hanno tirato visto che il confine è sottile. Nei quarti abbiamo avuto la chance di portare tre italiane tra le prime quattro con la certezza di due medaglie: i dettagli sono fondamentali“.

Cerioni si è poi soffermato sulle singole atlete: “Favaretto ha dominato il match in tutti i periodi ma non è riuscita a vincere. Errigo? Non è l’ultima stoccata a fare la differenza. Se arrivi a 14 pari nonostante l’ampia differenza di valore può succedere di tutto. Volpi è stata brava, ma non è riuscita a fare tutto ciò che avevamo preparato. Onore comunque alla Kiefer per aver tirato meglio“.

La testa, ora, non può che andare alla prova a squadre: “Tenteremo di azzerare quanto accaduto e di rifarci: non ci sono alternative. Dovremo farci trovare pronti per prenderci la rivincita“. Infine, Cerioni ha voluto togliere un po’ di pressione dalle spalle delle sue atlete: “Troppo spesso si sottolinea la facilità con cui la scherma dovrebbe portare medaglie, quando in realtà ci sono anche le avversarie. La delusione c’è sicuramente, ma lo sport è anche questo: si vince e si perde“.