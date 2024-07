Parigi 2024, regolamento hockey prato: la formula e come funziona

Il regolamento e tutto quello che c’è da sapere sull’hockey su prato all’Olimpiade di Parigi 2024. Allo Stade Yves-du-Manoir 12 nazionali maschili e altrettante femminili si contenderanno le medaglie in palio a partire dal 27 luglio sino alle finalissime dell’8 e 9 agosto. Due squadre formate da 11 giocatori si sfidano su quattro periodi da 15 minuti (per un totale quindi di un’ora di partita) con l’obiettivo di segnare un gol in più rispetto alla squadra avversaria. Gli atleti utilizzano un bastone con un uncino alla sua estremità inferiore, parte con cui controllano e colpiscono la palla: non è consentito usare la parte convessa dell’attrezzo. L’unico giocatore cui è permesso toccare la palla con le mani è il portiere, inoltre ci sono diversi tipi di penalità a seconda dei falli commessi: l’arbitro può estrarre il cartellino verde per infliggere 2 minuti di sospensione, giallo per 5 minuti, e rosso per l’espulsione. Il campo di gara è lungo 91.40 metri e largo 55, all’estremità sono posizionate le due porte, circondate dall’aria di rigore: è possibile segnare solamente all’interno di essa.

Il format del torneo prevede prima una fase a gironi, due gruppi da sei squadre. Accedono ai quarti di finale le prime quattro classificate: le prime contro le quarte, le seconde affronteranno le terze. In questa prima fase ci saranno tre punti in palio per la vittoria, 1 per il pareggio e nessuno per la sconfitta. In caso di arrivo a pari punti si terrà conto nell’ordine di match vinti, differenza reti, gol fatti e scontri diretti. A partire dai quarti di finale, invece, si procederà con i rigori in caso di parità al termine dei quattro periodi di gioco.