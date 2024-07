Olimpiadi Parigi 2024, regolamento calcio: la formula e come funziona

Il regolamento e tutto quello che c’è da sapere sul calcio alle Olimpiadi di Parigi 2024. Lo sport più amato al mondo torna protagonista sui campi da francese dopo l’introduzione nel programma olimpico proprio a Parigi nell’edizione del 1900 (per gli uomini). I due tornei, maschili e femminili, avranno luogo dal 24 luglio al 10 agosto. Gli incontri si giocheranno su 7 dei più importanti campi francesi, con le due finali nella meravigliosa cornice del Parco dei Principi.

Due squadre da 11 giocatori si sfidano sul rettangolo di gioco con lo scopo di segnare un goal in più rispetto al team avversario. Due tempi regolamentari da 45 minuti, con un intervallo di 15’ nel mezzo. I due tornei sono divisi in una fase a gironi (3 punti per la vittoria, 1 per pareggio e 0 per sconfitta) e in una fase a eliminazione diretta dai quarti sino alle finali per le medaglie. Nella kermesse maschile ci saranno quattro gironi da quattro squadre: accedono ai quarti le prime due classificate. Diverso il format per le donne, che conta tre gironi da quattro squadre: oltre alle prime due, avanzano anche le due migliori terze.

In caso di due o più squadre a pari punti si terrà conto nell’ordine di: migliore differenza reti, maggior numero di reti segnate, maggior numero di punti negli scontri diretti tra squadre interessate, migliore differenza reti negli scontri diretti tra queste, maggiore numero di reti segnate negli scontri diretti. Infine la classifica fair play (cartellino giallo -1 punto, doppia ammonizione -3, rosso diretto -4, giallo e rosso diretto -5).

Nella fase a eliminazione diretta, in caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, si giocheranno due tempi supplementari da 15 minuti e infine i calci di rigore. Il torneo maschile e quello femminile si differenziano anche per la composizione delle rose. Mentre per le donne valgono le regole delle competizioni Fifa, per gli uomini vige il criterio della data di nascita: potranno essere convocati solamente giocatori nati dal 1 gennaio 2001, con l’eccezione di tre fuori quota per completare la lista per ogni squadra formata da 18 atleti.