Parigi 2024, proteste sociali: rischio ‘infiltrati’ tra i volontari dei Giochi

Le Olimpiadi di Parigi si avvicinano, ma proseguono anche le proteste di stampo sociale in Francia ormai da mesi. “Niente pensione, niente Giochi”: con questo slogan i manifestanti scesi in piazza contro la riforma pensionistica di Macron hanno minacciato di boicottare i preparativi per i Giochi. Ora un gruppo di attivisti chiamati “un-volunteers” ha annunciato l’intenzione di infiltrare propri attivisti tra i 45mila volontari dei Giochi per poi scatenare proteste. L’obiettivo è sfruttare un evento con una visibilità che non ha eguali. Le candidature per fare i volontari si sono chiuse lo scorso 3 Maggio e Alexandre Morenon-Conde, direttore del programma di volontariato dei Giochi, ha affermato di essere fiducioso che il processo di ‘screening’ garantira’ che vengano selezionate persone in buona fede. E comunque, in caso di ritiro, ci saranno riserve pronte a subentrargli.