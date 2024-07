Parigi 2024, Paltrinieri: “Senna mai provata, sembra una presa in giro”

La situazione legata alla balneabilità della Senna continua a tener banco all’Olimpiade di Parigi 2024. Nella giornata di domenica 28 luglio sono stati infatti annullati gli allenamenti del triathlon a causa dell’inquinamento dovuto alla tanta pioggia caduta tra venerdì e sabato. Una situazione che è innervosisce anche Gregorio Paltrinieri, impegnato nella 10 km di venerdì 9 agosto. “Siamo preoccupati – spiega l’azzurro a LaPresse – Ma solo perché c’è una location che non abbiamo mai provato. Non puoi organizzare una gara così importante in una location che non hai mai testato. Probabilmente freddo, probabilmente c’è corrente perché è un fiume. Molto probabilmente sporco perché non ci sono le condizioni per nuotare ma sono quasi sicuro che la faranno lì perché ci hanno investito troppo. Quindi mi sembra un po’ una presa in giro”.

A Tokyo 2020 conquistò il bronzo in questa gara, ma la scelta della Senna non entusiasma affatto Greg. “La fanno perché ci hanno speso soldi, ma non ci danno la possibilità di provarla e neanche che sia sicuro. Mi dispiace, vediamo come va nei prossimi giorni, speriamo nel fatto della possibilità di poterla posticipare la nostra gara, abbiamo uno slot di tre giorni”.