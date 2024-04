Parigi 2024, Paltrinieri: “Oggi un mio grande amico è stato scelto per fare il portabandiera. Strafelice per lui”

Gregorio Paltrinieri non sarà portabandiera a Parigi 2024. La scelta è ricaduta su Gianmarco Tamberi e Arianna Errigo, e il nuotatore azzurro tramite i suoi canali social ha voluto esprimere il suo supporto ai due nominati dal CONI. “Non so se realmente serva che io dica qualcosa rispetto a oggi, ma me lo state chiedendo tutti quindi vi dico cosa penso. Oggi è successo qualcosa di bellissimo, un mio grande amico e un atleta che stimo tantissimo è stato scelto per fare il portabandiera alle prossime Olimpiadi e io non posso che essere strafelice per lui. È un traguardo incredibile, una grande responsabilità ma anche un privilegio che tutti vorremmo vivere nella nostra vita. Semplicemente doveva essere fatta una scelta, probabilmente anche soggettiva, e in quanto tale, ne accetto il verdetto”.

