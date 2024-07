Parigi 2024, Paltrinieri bronzo: “Ho pensato di non poter essere più all’altezza”

“Non so più niente di me stesso, due settimane fa dicevo di non fare gli 800 perché era la gara dove mi sentivo meno pronto, mi ero detto di fare solo 1500 e 10 km. Poi ho detto ‘son tre anni che siamo qua, la faccio pure che non vado in finale’. Era da tanto che provavamo a trovare una versione nuova di me, sapevo che dovevo fare una gara diversa da quella che mi piace, non potevo partire subito davanti, aspettavamo il momento per farlo ed è venuta bene”. Lo ha detto un soddisfatto Gregorio Paltrinieri in mixed zone alla Defense Arena dopo la medaglia di bronzo conquistata negli 800 metri stile libero alle Olimpiadi di Parigi 2024: “Mi sono messo in testa che dovevano essere due settimane di fuoco. Devo rimanere molto concentrato, è un bel boost questo bronzo, devo rimanere concentrato e fare bene tutte le altre. Otto anni di medaglie olimpiche? Ho passato di tutto, tre generazioni di nuotatori. Quelli di Londra hanno smesso da 12 anni, poi una generazione di mezzo, quindi io. Sono sempre a podio, non so. Meglio di così non lo so. In questi giorni mi ero convinto di stare bene, ma ci sono stati tanti momenti in cui credevo anche di non riuscire più a prendere medaglie”.

E ancora: “La testa fa tanto, c’ho creduto al colpaccio, c’ero andato vicino. Mancava qualcosa, Wiffen e Finke sono molto forti, sapevo che Wiffen sarebbe stato un gradino sopra agli altri, ma si rimette tutto in discussione per i 1.500. Smettere? Uno ci pensa per l’età, ci sono stati momenti in cui ho pensato di non poter più essere all’altezza di fare queste cose che mi piacciono tanto, ma ho sempre saputo che non era l’ora di smetterla. Le medaglie sono tutte molto diverse tra loro, potrebbe essere quella che mi godrò più di tutte. Me la voglio godere. Oggi ho fatto quasi il mio migliore, pensare di farlo a trent’anni non ha senso visto che le altre volte non andavo così piano. Non so spiegarlo”.

Dieci minuti dopo il suo bronzo, la sua dolce metà Rossella Fiamingo ha vinto l’oro con la squadra della spada: “Ho mandato 10 messaggi a Rossella, non so dove sia finita. Ho seguito la sua gara, nessuno dei due ha visto però la finale dell’altro. Non vedo l’ora di essere a casa al villaggio e vederla”. Infine, sulla situazione della Senna: “Ci mette un po’ di preoccupazione, sto cercando di non pensarci. Dico solo che non è la miglior organizzazione per noi, brutto”.