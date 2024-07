Parigi 2024, pallanuoto femminile: Italia ancora ko, gli Stati Uniti dominano 10-3

Il Setterosa non riesce nell’impresa e incassa la seconda sconfitta della sua Olimpiade di Parigi 2024. Nel match valevole per il girone B di pallanuoto femminile, l’Italia si arrende agli Stati Uniti – oro da tre edizioni a cinque cerchi consecutive – per 10-3 . La squadra di Silipo paga l’1 su 8 in superiorità numerica e vede scappare le avversarie già a metà del secondo periodo. Diventa cruciale, a questo punto, la sfida con la Grecia del 2 agosto (inizio alle 15.35) per rilanciarsi e continuare a lottare per un posto tra le prime quattro del gruppo.

Fattal apre le danze in favore delle americane, che allungano sul +3 con le reti di Raney e Neushul. Le azzurre non si sbloccano ma sono anche sfortunate, colpendo una traversa e due pali. Il primo gol arriva poco prima dello scadere con la controfuga di Giustini, ma poi le squadre vengono richiamate in acqua per rigiocare gli ultimi 4 decimi (QUI il motivo), che ovviamente non mutano il risultato (3-1). Nel secondo periodo le azzurre perdono ulteriormente contatto, segnando solo con Marletta e incassando le marcature di Musselman, Roemer e Gilchrist: all’intervallo lungo è quindi 6-2 per le americane.

L’attacco azzurro rimane a secco, mentre il punteggio diventa sempre più severo: Musselman, Steffens e poi Flynn in apertura dell’ultimo periodo. L’Italia continua a non approfittare della superiorità numerica, Musselman sigla la tripletta personale e porta le sue compagne in doppia cifra (10-2). Quattordici prima dello scadere c’è finalmente la rete di Marletta, che serve però solamente per le statistiche.